في بولندا.. ظهور مفاجئ لـ سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب

ظهر سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب من البعثة أثناء رحلة العودة إلي القاهرة بعد الترانزيت في دبي.

وكشف سيف شكري عن تواجده في بولندا وكتب عبر حسابة الشخصي بموقع الفيس بوك : أنا آسف جدا لأحبابي وأصدقائي مش عارف أرد علي حد ....أنا بخير متقلقوش عليا وإن شاء الله أطمنكو عليا قريب.

وهرب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة من معسكر الفراعنة الذي أقيم في قيرغيوستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 سنة

وجاء هروب سيف شكري في مطار دبي حلال الترانزيت للعودة للقاهرة ليفقد أثر اللاعب هناك دون الاستدلال علي مكانة حتي الان قبل إعلان تواجده في بولندا

ويعيش اتحاد المصارعة في مسلسل طويل من خروب اللاعبين كان اخرها منذ أشهر حينما غادر أحمد بغدودة بعد حصد الميدالية الفضية في منافسات بطولة إفريقيا

ويسجل اتحاد المصارعة بشكل دائم حالات هروب للاعبي المنتخب علي مدار السنوات الماضية دون اتخاذ رد فعل رادع أمام هروب المواهب .

وكان لاعبو منتخب المصارعة اشتكوا من عدم وجود مصروف للجيب خلال معسكر الاعداد الدولي بدولة المجر استعداد لبطولة العالم الشهر المقبل

وتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لحل الازمة الخاصة باللاعبين موجها بمتابعة احتياجات اللاعبين بشكل دوري