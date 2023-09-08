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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل في معرض للسلع الغذائية بشرم الشيخ.. صور

صدى البلد

اندلع حريق  هائل باحد خيم معارض السلع الغذائية المخفضة للمواطنين. بمدينة شرم الشيخ

تلقى اللواء محمد كامل عنانى مدير أمن جنوب سيناء إشارة من الحماية المدينة باندلاع حريق بمعرض السلع الغذائية  بحى النور بمدينة شرم الشيخ والمخصصة لمحاربة الغلاء.

تم الدفع بالعديد من سيارات الدفاع المدنى السيطرة على. الحريق وانتقل رجال مباحث قسم أول شرم الشيخ ورجال الحماية المدينة إلى مكان الواقعة ومازالت قوات الحماية المدينة تحاول السيطرة على الحريق .

الجدير بالذكر أن معرض السلع الغذائية اقيم منذ عدة شهور في حي  النور لمحاربة الغلاء ولتخفيف العباءة عن كاهل المواطنين البسطاء بمدينة شرم الشيخ ومازال مستمرا حتى الآن وقبل نشوب الحريق .

ويواصل رجال الحماية المدينة السيطرة على الحريق ولم يتم التعرف حتى الآن عن أسباب الحريق .

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