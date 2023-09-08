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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العملاق النائم يهدد بمزيد من الكوارث بعد حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية

صدى البلد

أوشك موسم حرائق الغابات غير المسبوقة في كولومبيا البريطانية على الانتهاء، لكن المسؤولين في المقاطعة الكندية حذروا من أن الجفاف المستمر في المقاطعة الكندية هو "عملاق نائم" يمكن أن يؤدي إلى مجموعة جديدة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات المدمرة في الأشهر المقبلة، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة.

وقال بوين ما، وزير إدارة الطوارئ في كولومبيا البريطانية، إن الجفاف غير المسبوق حظي باهتمام كامل من كبار المسؤولين الحكوميين مع دخول المنطقة "المرحلة الرئيسية" لموسم حرائق الغابات غير المسبوق في المقاطعة. 

واندلعت مئات الحرائق في جميع أنحاء المقاطعة هذا الصيف، ما أدى إلى إرهاق أطقم العمل، وأحرق ما يقدر بنحو 2.2 مليون هكتار من الأراضي.

وما زال أكثر من 400 حريق مشتعلا، نصفها خارج نطاق السيطرة ولا يزال ما يقرب من 3800 شخص تحت أوامر الإخلاء في المقاطعة و34000 شخص في حالة تأهب. ودمرت الحرائق مئات المباني.

وأشار المسؤولون إلى شعور متزايد بالتفاؤل بأن أسوأ ما في الموسم قد انقضى، لكنهم قالوا إن الخسائر - سواء بالنسبة للنظام البيئي أو الاقتصاد - لا تزال غير واضحة.

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