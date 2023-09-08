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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان الحصيلة النهائية لضحايا فيضانات تركيا.. فيديو

فيضانات اسطنبول
فيضانات اسطنبول

أفادت وسائل اعلام تركية، اليوم الجمعة،  بأن عناصر إنقاذ عثروا على جثة شخص كان مفقودا بعد الفيضانات الكارثية غير المسبوقة التي ضربت اسطنبول وشمال غرب تركيا هذا الأسبوع ما يرفع حصيلة الضحايا إلى ٨ حالات وفاة.

ووفقا لوكالة "أناضول" التركية للأنباء، فإن أمطارا غزيرة هطلت على مناطق شمالية في اسطنبول وأجزاء من ولاية (كيرك قلعة) جارفة متاجر وشاليهات مخصصة للسياح.

 

وأشارت إلى أن شخصين لقيا مصرعهما في اسطنبول بينما بلغت حصيلة الذين لقوا مصرعهم في (كيرك قلعة) ستة مع عثور عناصر الإنقاذ على جثة آخر شخص.

وأغرقت العواصف بلدة (إغنيدا) المطلة على البحر الأسود في (كيرك قلعة) حيث كان يقيم سياح في 18 شاليها.

وقال نائب وزير الداخلية، منير قارة أوغلو، إن تحقيقا فتح في شأن قواعد السلامة المفروضة في الموقع السياحي.

وأصدر مسؤولون أتراك مذكرة توقيف بحق مالك المنشأة على أساس أن الشاليهات بنيت بشكل غير قانوني.

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