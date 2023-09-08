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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يدعم بلده وقت الأزمات.. وزير الزراعة : إحنا في خدمة الفلاح المصري

وزير الزراعة
وزير الزراعة

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة الى فلاحي مصر ومزارعيها، بمناسبة الاحتفال بعيدهم في التاسع من سبتمبر كل عام، وأشار الى أن الاحتفال بعيد الفلاح ال 71، هذا العام يأتي  تقديرا لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، 

وأضاف "القصير" انه قد تجلى معدن الفلاح المصري، في وقت الأزمات  حيث لم يتخل أبدًا عن دوره في العمل والإنتاج على مر العصور، وأوضح ان الفلاح المصري العظيم، سطر خلال أزمة كورونا ملحمة بعرقه وجهده، ففي الوقت الذي توقفت فيه عدد كبير من القطاعات عن العمل، وحالة الركود التي سادت العالم، حتى دول العالم المتقدمة، أبي الفلاح المصري، ان يتوقف عن الانتاج وواصل العمل، بكل إخلاص وتفاني، متحديا تلك الأزمة والجائحة التي يمر بها العالم، 
لتحقيق الأمن الغذائي، بل وحرص أيضا على زيادة انتاجيته من محاصيله، والحفاظ على جودتها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية في مصر، والتي شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة.

وتابع الوزير ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائمًا نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية وكذلك التوسع في انتاج التقاوى الجيدة المعتمدة لزيادة الانتاجية بالإضافة الى الاهتمام بالقوافل البيطرية وحملات التحصين لحماية مواشيه من الأمراض والاوبئة 
وتقديم كافة سبل الدعم الفني للفلاح، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة.

وأشار الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد، الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل غير مسبوق، وزيادة الدعم المقدم للفلاح، تقديراً لمسيرته وعطاءه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد،

كما  أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته.

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