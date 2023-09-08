توزيع عقود للمنتفعين بالأراضى فى سيناء وبحث التعاون مع فلسطين |"الزراعة في اسبوع"



أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٥٩ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١ وحتى ٧ سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على تقديم مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر، مع اقتراب الذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر، مشيراً إلى أن الدولة تتطلع لهم دوماً بعين الإعزاز، تقديراً لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد، ودورهم المُتعاظم في تعزيز دعائم الأمن الغذائي المصري.

فيما شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى شبة جزيرة سيناء وذلك بحضور بعض السادة المحافظين ومستشار السيد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة تنمية سيناء، بعض قيادات القوات المسلحة،. كما غادر وزير الزراعة القاهرة متوجها الي مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية؛ للمشاركة في المنتدي الأفريقي لنظم الغذاء نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في فعالية إطلاق اطار التعاون الاقليمى للامم المتحدة بشأن التغذية، بحضور ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية وبعض السادة الوزراء والمسؤولين وكذلك المدير الاقليمى لمنظمة اليونسيف، كما تفقد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء المشروعات التنموية الزراعية التي تنفذها الوزارة بشمال سيناء، وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

واستقبل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية وفدا من دولة فلسطين الشقيقة يضم المهندس منجد أبو جيش مدير عام جمعية التنمية الزراعية في فلسطين، والمهندس هاني الرملاوي مدير العمليات في الجمعية ذاتها؛ لتعزيز التعاون في الاستزراع السمكي، كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا أبرزت خلاله أبرز الانشطة الارشادية والخدمية والبحثية التي نفذها المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح خلال شهر أغسطس الماضي.

واستعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا أبرزت خلاله أبرز أنشطة معهد وقاية النباتات في حماية المحاصيل الاستراتيجية خلال شهر أغسطس الماضي، كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، ورشة عمل بعنوان : التعاونيات الزراعية ( أهداف ، امكانيات ، معوقات ، تطوير ) ، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ونظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية للعاملين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما نظم معهد بحوث أمراض النباتات دورة تدريبية بعنوان "أهم الأمراض التي تصيب أشجار الفاكهة في مصر والطرق الحديثة للمكافحة" في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجارين بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية تدريب 50 طالب وطالبة من كلية الزراعة جامعة قناة السويس داخل قسم التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية بمحافظة دمياط في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد التاسع من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر سبتمبر ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : كلمة من قلب الديوان، كما كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي مليون و 32 ألف طن.

ونظم معهد المحاصيل الحقلية يوم حصاد موسع لمحصول الأرز بمركز شربين محافظة الدقهلية ضمن فاعليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في الارز، كما أعلن الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي عن بداية حصاد محصول الذره الصفراء بالأراضى التابعة للقطاع في مراقبة مطروح وبنجر السكر، والمقدرة بحوالي 40 الف فدان.

بينما أطلق المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، البرنامج التدريبى فى مجال تحاليل الميكروبيولوجى، لمتدربين من دولة بتسوانا وذلك فى إطار التعاون بين المعمل و الهيئة الدولية للطاقة الذرية، كما شارك المعمل في اجتماع لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لمناقشة دور المعمل في مجال صادرات النباتات الطبية والعطرية، واصدر المعمل خلال هذا الاسبوع ٥٠٠٠ شهادة بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء، كما كلف اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فريق طبي بيطري شامل من ( الادارة المركزية للطب الوقائي والادارة العامة للخدمات البيطرية والإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة للرعاية البيطرية وإدارة التفتيش وكذا وفد من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ) بالتوجه إلى محافظة الفيوم وتم عمل تقصى عن الأمراض الوبائية بقرى مركزى( الفيوم و سنورس ).

وقام المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وعدة لجان من الادارة قامت اليوم بزيارات مفاجئة إلى محافظة الإسماعيلية، لتفقد الجمعيات في قرى بعض مراكز المحافظة وكذلك اعمال الجمعيات التعاونية ومراجعة الكشوف وصرف الاسمدة للتأكد وكذلك برامج الشحن، كما نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا استعرضت خلاله، جهود الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية خلال الموسم الصيفي، ومن بينها تنفيذ 1000 لجنة للمرور الميداني

على المحاصيل الاستراتيجية والتواجد مع المزارعين بجميع المحافظات، وأكثر من 10 الاف حملة للتفتيش على منافذ بيع المبيدات على مستوى الجمهورية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.