النشرة الدينية .. آخر ساعة من يوم الجمعة متى تبدأ؟.. وهكذا كان حال النبي مع ربه

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.

كيف كان حال النبي مع ربه؟.. 3 أمور يبينها خطيب الجمعة بالظاهر بيبرس

آخر ساعة من يوم الجمعة متى تبدأ؟.. 15 كلمة مستجابة لجلب الرزق

هل يجوز أداء صلاة الجمعة منفردا؟.. دار الإفتاء تكشف الحكم

هل تسقط صلاة الجمعة عن بعض الفئات لظروف عملهم؟ مجدي عاشور يرد

دعاء يوم الجمعة.. أهم الكلمات في هذه الساعات المباركة

دعاء يوم الجمعة لشفاء أمي المريضة .. تضرع إلى الله وردده بيقين