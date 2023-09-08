الاعتماد والرقابة: توحيد معايير الجودة بالمنشآت الطبية ينعكس على الاقتصاد الصحي

في إطار استمرار مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتماشيا مع توجيهات د. أحمد طه رئيس الهيئة بأهمية القطاع الخاص كشريك استراتيجي في النظام الصحي المصري ودوره المحوري في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ، وتأكيده علي ضرورة تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من قصص النجاح في مجال الرعاية الصحية مع كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص ، شاركت اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالجلسة الحوارية بعنوان "أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النهوض بالبرامج الصحية والسكانية"، وذلك بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.



واستعرضت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مشاركتها بالجلسة نيابة عن الدكتور احمد طه، الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية في جمهورية مصر العربية، والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة في مخرجاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال إصدار وتطوير معايير وطنية للجودة معتمدة دولياً، ودعم تطبيقها، واعتماد المنشآت الصحية وفقا لتلك المعايير، والرقابة المستمرة عليها، بما يحقق التميز والاستدامة.

وأكدت "نصار" على أهمية شراكة القطاع الخاص لتوحيد معايير جودة الرعاية الصحية في جميع المنشآت الطبية، بما ينعكس على الاقتصاد الصحي.

تناولت الجلسة استعراض المبادئ والاستراتيجيات الأساسية للتعاون الفعال بين القطاعين وأكد المشاركون أهمية التعرف على الاحتياجات والاهتمامات المشتركة الى جانب انعكاسات تطبيق التحول الرقمي في الخدمات الطبية

شارك بالجلسة د. أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، د.انتوني لوثر، رئيس أمناء مؤسسة Spirit، د.ديباك باترا، رئيس قسم الصحة العامة ببرنامج OSRA، IQVIA بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، د.فيليبو أوبرتي، رئيس قسم الصحة والأمين العام لمؤسسة ENI بإيطاليا، د.محمد أبو نار، الممثل الاقليمي لهيئة باثفايندر الدولية بمصر والشرق الاوسط ، وأشرف على الجلسة إيفرتون سانتوس، نائب رئيس شركة Klas للأبحاث .