تراجع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام والبنزين الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة إن مخزونات النفط ‏الخام والبنزين بالبلاد انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين ‏ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.‏



وانخفضت مخزونات الخام 6.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في ‏استطلاع رأس أجرته رويترز لانخفاض 2.1 مليون برميل.‏



وانخفضت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون ‏برميل.‏



وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام 20 ألف برميل يوميا. وانخفضت ‏معدلات تشغيل المصافي 0.2%.‏



وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 2.7 مليون ‏برميل خلال الأسبوع مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز لهبوط ‏‏950 ألف برميل.‏



وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت ‏التدفئة، ارتفعت 700 ألف برميل خلال الأسبوع، وذلك مقابل توقعات لزيادة 240 ‏ألف برميل.‏



وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 250 ألف برميل يوميا.‏