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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أجندة قصور الثقافة.. ملتقى مراسم رأس البر واختتام مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، اعتبارا من الجمعة 8 سبتمبر وحتى يوم 14 من الشهر الحالي

من أبرز تلك الفعاليات ملتقى مراسم رأس البر للرسم والتصوير الذي تنظمه الهيئة بمشاركة 13 فنانا وفنانة وذلك فى الفترة من 10 وحتى 23 سبتمبر، بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي والتابع لقطاع الفنون التشكيلية.

كما يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية حفل ختام المهرجان الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 23، مساء الجمعة 8  سبتمبر والذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي بمشاركة 17 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية.

ويتضمن الحفل مشاركة فرق الفنون الشعبية المصرية التابعة لقصور الثقافة وهي العريش، الإسماعيلية، مطروح، حرية إسكندرية، الشرقية، ملوي، سوهاج، الأقصر، وأسوان، لتقديم الفنون التراثية المعبرة عن الثقافة الشعبية لكل محافظة بالإضافة لعروض 6 دول أخرى مشاركة وعروض لفرقتي الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية.

وفي الإسكندرية تستعد هيئة قصور الثقافة للمشاركة في فعاليات مبادرة "أنت الحياة" المقامة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك من خلال برنامج فني يستمر حتى منتصف سبتمبر الحالي، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية.

كما تنظم هيئة قصور الثقافة مجموعة من حفلات توقيع كتب النشر الإقليمي الفائزة عام 2022 وذلك في عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، إلى جانب استمرار فعاليات برنامج ترسيخ قيم المواطنة المنفذ بفرع ثقافة المنيا بصعيد مصر.

كما تواصل الهيئة تقديم الورش الفنية المقامة ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" منها ورش تعليم الرسم، الخط العربي، إعداد ممثل مسرحي، تعليم الموسيقى والعزف على الآلات المختلفة، وكتابة القصة القصيرة، إلى جانب العروض الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية بالمحافظات.

وتضم الأجندة هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات التي تناقش عدة قضايا متنوعة، منها إدارة الأزمات، التصدي للإرهاب، التغيرات المناخية، تطوير العشوائيات، تأثير الفن على الشباب، وكذلك تأثير السوشيال ميديا على المراهقين، بالإضافة إلى الأنشطة المقامة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واليوم العالمي لمحو الأمية.

لهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفعاليات الثقافية والفنية ملتقى مراسم رأس البر للرسم محمود مختار الثقافي

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