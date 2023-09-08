هاني العتال يعلن خوض انتخابات الزمالك على منصب النائب

أعلن المحاسب هانى العتال خوض انتخابات نادى الزمالك على مقعد نائب رئيس النادى بشكل مستقل.

وكشف مصدر مقرب من العتال عن تقدمه بأوراق ترشحه علي منصب النائب، وأنه سوف يكون مستقل ولن ينضم إلى قوائم انتخابية.

وحرص هاني العتال علي نشر بيان رسميا علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وجاءت كالتالي :

في ظل العلاقة الأبدية التي تربطني بنادي الزمالك اكبر قلاع الرياضه المصرية، والثقة المتبادلة مع أعضاء الجمعية العمومية، أعلن الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، حواجب وتكليف من الاعضاء بعد مطالبتي بالترشح، وهو أمر لا يمكن رفضه، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه نادينا العظيم علي كافة الأصعدة الاجتماعية والرياضية والإنشائية ورغبة أعضاء النادي في بناء زمالك جديد يجمع ولا يفرق ويستعيد مكانته التاريخية في مهمة شاقة وصعبة تحتاج إلي رجال "زمالكوية" يملكون القدرة علي كسر اسوار المستحيل بالعمل الجاد .

وتابع خلال البيان: "الأزمات التي يعيشها النادي تحتاج إلي عقول مستنيرة قادرة علي البحث عن حلول غير تقليدية وتعظيم موارد النادي ، وذلك لن يتحقق إلا بالكفاح والتحدي".

واختتم البيان: "لقد حان الوقت لانطلاق قطار الزمالك لمحطات البطولات والاستقرار والانجازات ، ولابد من السير باقصي سرعة بوقود العمل لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الزمالك ، سوف اتقدم الايام القليله المقبلة بكشف حساب عما قدمته لنادي الزمالك ، وما اتمني تحقيقه في البرنامج الانتخابي، دام الزمالك قلعة رياضية شامخة، شمسها لا اغرب ودامت محبتنا له.. هاني العتال".

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.