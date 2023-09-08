حصاد العمل خلال أسبوع.. المشاركة في يوم كن مستعدا التوظيفي وزيارة لأكبر مجمع للإصدارات الذكية والمؤمنة

أصدرت وزارة العمل؛ اليوم الجمعة؛ "إنفوجراف" رصدت من خلاله نشاط الوزارة خلال أسبوع، بدأ بافتتاح وزير العمل حسن شحاتة ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت الماضي فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، كما زار الوزير أكبر مجمع للإصدارات الذكية والمؤمنة في الشرق الأوسط،والتقي برئيسه التنفيذي لدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية .

كما شهد الأسبوع نجاح مفاوضة جماعية تُحقق مُكتسبات لـ"طرفي العملية الإنتاجية" في "إفكو مصر" بما يؤكد الإمتثال العَملي لمعايير العمل الدولية وتعزيز لثقافة الحوار الإجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وأيضا حملة إعلامية لتفعيل قنوات التواصل مع الشباب..وتوعية الجمهور بخدمات وزارة العمل تبدأ في يناير المُقبل تنسيقاً مع "شركاء دوليين" والتى تأتى في ضوء الإعلاء من قيمة العمل ومواجهة الصفحات الوهمية وتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم .

كما شهد الاسبوع تنفيذ ورشة عمل حول المعايير الدولية والوطنية عن السلامة والصحة المهنية لمفتشي مديريات العمل بالمحافظات.

وواصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطة التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وافتتاح ملتقيات التوظيف التي توفر فرص العمل .

"كن مستعدًا التوظيفي"

بدعوة من د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،شارك وزير العمل حسن شحاتة بداية هذا الأسبوع ، فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، بحضور جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة، وذلك بالحرم اليوناني بالتحرير.

وأكد وزير العمل التكامل والتعاون بين وزارت الدولة المعنية بملف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ،مشيدا بمبادرة "كن مستعداً"التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،موضحا الدور الذي تلعبه ااوزارة في مجال التدريب المهني ،وربطه بإحتياجات سوق العمل ،والعمل المستمر على تنمية مهارات الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مجمع الإصدارات الذكية:

التقى وزير العمل، اللواء أحمد عبدالسلام، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة للتعاون ،وللإستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع، بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها "المجمع".

تناول الاجتماع كيفية التنسيق بشأن إصدار وتأمين كافة المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، بما يضمن تحقيق التأمين والسرية للبيانات، فضلاً عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة من خلال تلك الوثائق المؤمنة،وعلى هامش اللقاء تبادل الوزير والمدير التنفيذي للمجمع دورعا تذكارية.

وأوضح عبدالوهاب خضر،المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل أنه عقب الإجتماع تفقد الوزير يرافقه اللواء أحمد عبدالسلام،كافة أقسام "المجمع" والذي تبلغ مساحته 570 الف متر مربع ،و تفقد مراحل الانتاج بالمجمع و الٱصدارت المميكنة، وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت.

وشاهد "الوزير" مراحل العمل والتحضير الخاصة بالوثائق المؤمنة وصولاً إلى خروج الشهادات والمستندات في صورتها الأخيرة، وكذلك دور المركز التكنولوجى لصناعة الهولوجرام"ثنائى وثلاثى الأبعاد"،وأيضا آليات ومراحل تأمين الوثائق، والتي تتضمن انتاج الورق والتصميم والعلامات المائية والطباعة ووضع الأحبار المؤمنة.

مفاوضة جماعية:

وفي سياق الأسبوع أكد وزير العمل ، أن تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية هدف من أهداف ومهام "الوزارة"، وإمتثال عملي لمعايير العمل الدولية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".

جاء ذلك خلال إجتماع الوزير بمقر الوزارة، مع ممثلين عن إدارة شركة إفكو مصر الرائدة في إنتاج وتكرير زيت الطعام والسمن الطبيعي والصابون على مستوي الشرق الأوسط والقارة الأوروبية والأفريقية،والتي يُمثلها عمرو مخلوف العضو المُنتدب،وتبلغ قيمة إستثماراتها في جمهورية مصر العربية 1.6 مليار جنيه مصري،بما يُساهم في النهوض بالإقتصاد المصري،والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، واللجنة النقابية بالشركة برئاسة محمد عبدالناصر حسن،لتوقيع "إتفاقية عمل" في إطار "مفاوضة جماعية ناجحة، أسفرت عن المزيد من المكتسبات لأكثر من 650 عاملاً، والذين تعهدوا بالمزيد من العمل والإنتاج.

تضمنت الإتفاقية بنوداً يلتزم بها كافة الأطراف لتحسين شروط العمل،والحفاظ على الحُقوق المُكتسبة للعاملين بالشركة،وتنمية مهاراتهم ،بما يساعد على إستقرار علاقات العمل،وزيادة الإنتاج.. وخلال الإجتماع أكد الوزير أيضا على أهمية دور العمال في التنمية وزيادة الإنتاج ،داعياً الإدارة إلى إشراكهم في صناعة القرار داخل الشركة ،لجعلهم شركاء في كافة مراحل العملية الإنتاجية ،كما دعا العمال بالحفاظ على منشأتهم ،والعمل الجاد ،وتنمية مهاراتهم ،بهدف الإستقرار ،وزيادة الإنتاج الذي يعود بالنفع على صاحب العمل والعامل .

"حملة إعلامية":

أعلنت وزارة العمل عن بدء تنفيذ الحملة الإعلامية لتوعية المواطنين بدور الوزارة و الخدمات التي تقدمها،مع مطلع شهر يناير المُقبل،والتركيز على بعض الملفات منها فرص العمل، ورعاية العمالة غير المنتظمة،وتعيين ذوي الهمم ، والتدريب المهني ،ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوعية الراغبين في العمل في الداخل والخارج بحقوقهم وواجباتهم،وكذلك حماية الشباب من الشائعات،والصفحات والرسائل الوهمية التي تخُص خدمات الوزارة المتنوعة وفي كافة المجالات.

وقال عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي،والمستشار الإعلامي لوزارة العمل أن هذه الحملة ،تأتي في إطار الخطة والحملة التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة منذ أيام بتوعية الشباب بقيمة العمل،وأهمية تغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،بين فريق عمل الوزارة،بحضور ممثلي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية برئاسة د. رشا عبدالباسط ،والادارة المركزية للتشغيل بالخارج ،والمكتب الاعلامي بالوزارة ،ومدير مشروع كونميجو وممثلي شركة «Axeer» المتخصصة في تنفيذ حملات التوعية.."الحملة الإعلامية" تتلخص في إنتاج وتصميم وتنفيذ محتوى رقمي يخدم أهداف الحملة، وينشرها على مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة «تويتر، إنستجرام، فيسبوك، وقنوات بث،وتيك توك، وواتس آب، وشبكة Google الإعلانية"،ويتضمن المحتوى الرقمي: مقاطع فيديو قصيرة ورسوم متحركة ورسوم بيانية وصور GIF وشعارات ‏الويب،وكذلك إنتاج مقاطع صوتية باللغة العربية بمتوسط 30 إلى 90 ثانية للتوزيع عبر الإعلانات الإذاعية وحملات واتس آب،وتنظيم أيام توعوية من خلال العربات المتنقلة التابعة لوزارة العمل،في القرى ،وأيضا إنتاج مواد توعية مثل الملصقات والنشرات الخاصة بالأحداث والكتيبات لنشر الرسائل الرئيسية لزيادة الوعي بحقوق العمال والتوظيف العادل،ورصد وتحليل التغطية من خلال التقارير السردية الشاملة التي تحتوي على مؤشرات الأداء الرئيسية KPI وتعديل خطة التنفيذ وفقا لذلك.

"عمل أفضل"

أعلنت وزارة العمل عن خِتام الورشة التدريبية الثانية لمديريات العمل بشأن "السلامة والصحة المهنية "،وذلك في أحد فنادق القاهرة،والتي إستمرت على مدار يومين،تنسيقاً بين الادارة المركزية للسلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل بالوزارة ،ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،بهدف توعية وتدريب مُفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات، وتوحيد المفاهيم بين "المعايير الدولية" والمعايير الوطنية"،وتسليط الضوء على أهم نقاط الإمتثال الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ،وذلك في إطار دعم المنشآت الصناعية المُشِتركة في "برنامج عمل أفضل" بين مصر و"المنظمة الدولية" .



وأكدت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل في كلمتها على أهمية المشاركة الفعالة في تلك الورش التدريبية والتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل توحيد رؤية وجهود فريق برنامج عمل أفضل مصر ومفتشي السلامة والصحة المهنيتين لتنفيذ خطة عمل تكفل توفير بيئة عمل آمنة وصحية في قطاع الملابس الجاهزة وفقاً لما ورد في التقرير السنوي لبرنامج عمل أفضل في مصر 2023،والخاص مراجعة الامتثال في قطاع صناعة الملابس.

1000062039

1000062029

1000062037

1000062027

1000062035

1000062033