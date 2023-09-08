فيديو.. وصول الرئيس الأمريكي إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ لحظات إلى نيودلهي في الهند لحضور قمة مجموعة العشرين.

وعرضت القناة الأولى بث مباشر لـ لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الهند وتحديدا نيودلهي، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، ويحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمى بأن الرئيس السيسي سيركز خلال قمة مجموعة العشرين G20، على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، كما سيركز الرئيس السيسي على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.