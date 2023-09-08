الإعلامي أحمد فؤاد: مباراة مصر أمام إثيوبيا اليوم «رد اعتبار»

قال الإعلامي المصري، أحمد فؤاد، مقدم الاستديو التحليلي لمباراة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي، اليوم الجمعة، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، إن المباراة في ظاهرها “تحصيل حاصل”، لكن في مضمونها “مهمة جدا”، أولا: للمساعدة في تصنيف أفضل للمنتخب المصري، وثانيًا: في اختبار العناصر الجديدة التي تمثل المنتخب للمرة الأولى، وأخيرا: رد الاعتبار أمام إثيوبيا بعد الخسارة أمامها في الجولة الثانية.

ويشار إلى أن المنتخب المصري لكرة القدم، ضمن التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، يناير 2024، حيث تصدر مجموعته.

وتنقل المباراة اليوم، في السابعة مساء، عبر فنانة بين سبورت 6، من خلال الاستديو التحليلي، تقديم أحمد فؤاد، وضيفا الاستديو “وائل جمعة وهيثم فاروق”، والتعليق لـ علي محمد علي.