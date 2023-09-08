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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب علاقة طالب الثانوي الآثمة مع ابنته .. رواية مثيرة من والدها

ارشيفية
ارشيفية

 

أحال  المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية طالبا بالثانوية للجنايات لاتهامه باقامة علاقة مع  طالبة اصغر منه بالاعدادي  بشقة والده بعين شمس واستمعت النيابة إلى أقوال والد المجني عليها. 

س/ ما  طبيعة علاقتك بالمتهم وهل توجد بينكما أية خلافات؟

ج/ أنا معرفوش وأول مرة أعرف إنه موجود في حياتنا أول امبارح لما خالة بنتي حكتلي اللي حصل

س/ وما هي تفصيلات الواقعة حسبما نما إلى علمك؟

ج اللي عرفته إن بنتي  كانت تعرف المتهم وبعد كده خدها وخدعها وقالها إنه هيتجوزها.

س/ ومتى وأين حدثت واقعة مواقعة ابنتك حسبما نما إلى علمك؟

ج/ اللي أعرفه إنه اقام معها علاقة من ثلاثة أيام ومعرفش فين 

س/ ومتى نشأت علاقتها بالمتهم حسبما نما إلى علمك؟

ج/ من ثلاث سنوات 

س وما هي ظروف نشأة تلك العلاقة حسبما نما إلى علمك؟

ج/ طليقتي كانت واخدة بناتي وقاعدين مع أبو المتهم علشان أعمى وبياخدوا بالهم منه على ما أعتقد 

س /وإلام تطورت تلك العلاقة حسبما نما إلى علمك ؟

ج/ هو اقام معها علاقة بعد ما خدعها وأوهما إنه هيتجوزها

س/ وماذا حدث بين نجلتك والمتهم ؟ 

ج/ هو واقعها جنسيا

س/ وأكان ذلك برضا نجلتك؟

ج/ أيوة

س/ كيف وافقت على ذلك؟

ج/ بنتي وخالتها حكولي على اللي حصل.

س/ وهل تقدم المتهم لخطبة ابنتك منذ نشأة علاقتهما؟

ج/ لا والله

س / أنتج حمل عن علاقتهما؟

ج/ لا

س/ أوقع زواج بين نجلتك والمتهم منذ نشأة علاقتهما وحتى تاريخه رسمياً أو عرفيا؟

ج/ لا مفيش جواز طبعاً 

س/ وبم تشكو المتهم تحديدا؟

ج/ أنا بشتكيه باغتصاب بنتي

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الصبية بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة سنها وذلك بخلوتهما بمكان إستأنساة وأمناة عن أعين الآخرين فسعي بيديه لـثيابها فحسرها عنها ثم أرقدها بوجهها على فراش تخيرة لفعلته أعقب ذلك حسر ثيابه عن جسده وجثم على ظهرها وقام بإيلاج كامل فاضاً غشاء بكارتها فتمكن من منها أتى فعلته حتى أفرغ خارجها

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