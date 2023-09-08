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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى : مشاركة مصر بقمة العشرين دليل ريادتها ومكانتها

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بمشاركة مصر في قمة العشرين التي تعقد بالهند، قائلا: إنها قمة عالمية من الطراز الرفيع ومشاركة مصر فيه تأكيد لدورها ومكانتها.

ونوه يوسف نسيم في تصريح صحفي له اليوم، بالعلاقات المصرية الهندية، ودعوة رئيس الوزراء الهندي للرئيس السيسي لحضور فعاليات القمة بالهند، مشيرا: إلى جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة والذي سيركز على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، وعلي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف. علاوة على تأكيد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة.


وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تتبنى سياسة مدافعة عن قارة أفريقيا وحقوقها عالميا وقمة العشرين ستكون فرصة هائلة لطرح هذه القضايا بقوة وخصوصا ما يتعلق بالتغير المناخي وديون القارة وعملية التنمية المستدامة فيها. مشددا على أن الرئيس السيسي سيشدد خلال القمة، على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بالقول، أن لقاءات الرئيس السيسي وجدول أعماله في قمة العشرين، يكشف مدى انشغال مصر بالمستقبل والاستعداد التام لمختلف القضايا الكبرى الملحة وخصوصا في التنمية وتغير المناخ.
 

الرئيس السيسي الاقتصاد العلاقات المصرية الهندية رئيس الوزراء مجلس الشيوخ إفريقيا

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