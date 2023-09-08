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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكة والمدينة بينها.. السعودية: بدء حالة مطرية وسيول وبرد على بعض المناطق| غدا

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام محلية سعودية، اليوم الجمعة، ببدء حالة مطرية وسيول وبرد على بعض مناطق المملكة، غدا السبت.

وشملت المناطق، التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية: "مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة، نجران".

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وقال المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن طقس اليوم الجمعة،: إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، وكذلك على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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