الكونجرس العالمي للإعلام يوقع اتفاقية شراكة مع "مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي"

أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي “International Broadcasting Convention” في أمستردام، وسيكون بموجبها الكونجرس العالمي للإعلام شريكاً تجارياً للمعرض في منطقة الشرق الأوسط، وفي المقابل سيصبح هذا الحدث العالمي الذي يقام في أمستردام شريكاً للكونغرس في دول أوروبا.

وتقام الدورة الثانية من الكونجرس العالمي للإعلام برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتستقطب هذه الدورة بالشراكة مع "وام" نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

وتنص الاتفاقية على الترويج المتبادل للحدثين على نطاق واسع من خلال توفير منصة مثالية لتعزيز التواصل مع العارضين والمشاركين والرعاة، ويشمل ذلك مشاركة الكونغرس العالمي للإعلام في معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي الذي يقام في أمستردام في الفترة بين 15 و18 سبتمبر الحالي لتسليط الضوء على مكانته الرائدة باعتباره منصة عالمية لتسهيل التواصل وتبادل الأفكار حول مستقبل قطاع الإعلام، وسبل تطويره واستدامة نموه على المدى البعيد.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام"، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام.. " تساهم شراكة الكونغرس العالمي للإعلام مع معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي في أمستردام في تعزيز أطر التعاون وفتح آفاق واسعة وجديدة مع المؤسسات والشركات والشخصيات الإعلامية البارزة من مختلف أنحاء دول العالم للمساهمة في الوصول إلى أهدافنا في توحيد الجهود العالمية لرسم ملامح مستقبل أفضل لقطاع الإعلام".

وأضاف: " يشكل معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي منصة عالمية تجمع الرواد وقادة الفكر، والمؤسسات والشركات الإعلامية الأكثر تأثيراً في مجالات المحتوى والتكنولوجيا من مختلف دول العالم، ونحن واثقون تماماً بأن التعاون المتبادل سيعود بالمنفعة على الحدثين في مختلف المجالات".

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.. " تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز مكانة الكونغرس العالمي للإعلام الرائدة كمنصة عالمية تجمع رواد قطاع الإعلام، وترتقي بجهود التعاون الدولي وتبادل المعارف والخبرات، حيث نتطلع من خلال شراكتنا مع معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي إلى استعراض التطورات، والفرص الواعدة في قطاع الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

ويشهد الكونجرس العالمي للإعلام في نسخته الثانية مشاركة مجموعة من كبار رواد القطاع والمتخصصين الإعلاميين والمؤثرين حول العالم، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلاب الجامعات.

ويعد معرض ومؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي “IBC” أمستردام واحداً من المعارض العالمية العريقة في قطاع الإعلام، حيث يمتد تاريخه إلى أكثر من 56 عاماً.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض على مساحة تصل إلى أكثر من 40 ألف متر مربع، وستشهد مشاركة أكثر من 1000 عارض وحضور 40 ألف مشارك يمثلون 170 دولة.