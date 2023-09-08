الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين روس لتصرفاتهم في شبه جزيرة القرم

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على 6 أشخاص؛ بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بتصرفاتهم تجاه أفراد من المجموعات العرقية في شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت "رويترز".

ومن بين الأفراد المدرجين في القائمة، مدعون عامون، وقضاة نشطون في المحاكم التي أنشأتها القوة الروسية في شبه جزيرة القرم، والذين لعبوا دورًا في إصدار حكم بالسجن على صحفي ينتمي إلى مجتمع تتار القرم.

وتشمل القوائم أيضًا، عضوين من جهاز الأمن الفيدرالي التابع للاتحاد الروسي (FSB)، اللذان إما شاركا في تعذيب أو شاركا في التحقيق ضد أعضاء من مجتمع تتار القرم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تعارض فكرة تخفيف العقوبات على روسيا؛ من أجل إحياء اتفاق الحبوب بين البلدين.

وكتب “نيكولينكو” على “فيس بوك”: "إن تخفيف جزء من نظام العقوبات ضد روسيا، مقابل استئناف اتفاق الحبوب؛ سيكون بمثابة انتصار للابتزاز الغذائي الروسي، ودعوة لموسكو لموجات جديدة من الابتزاز".