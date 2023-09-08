عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين روس لتصرفاتهم في شبه جزيرة القرم

صدى البلد

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على 6 أشخاص؛ بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بتصرفاتهم تجاه أفراد من المجموعات العرقية في شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت "رويترز".

ومن بين الأفراد المدرجين في القائمة، مدعون عامون، وقضاة نشطون في المحاكم التي أنشأتها القوة الروسية في شبه جزيرة القرم، والذين لعبوا دورًا في إصدار حكم بالسجن على صحفي ينتمي إلى مجتمع تتار القرم.

وتشمل القوائم أيضًا، عضوين من جهاز الأمن الفيدرالي التابع للاتحاد الروسي (FSB)، اللذان إما شاركا في تعذيب أو شاركا في التحقيق ضد أعضاء من مجتمع تتار القرم. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تعارض فكرة تخفيف العقوبات على روسيا؛ من أجل إحياء اتفاق الحبوب بين البلدين.

وكتب “نيكولينكو” على “فيس بوك”: "إن تخفيف جزء من نظام العقوبات ضد روسيا، مقابل استئناف اتفاق الحبوب؛ سيكون بمثابة انتصار للابتزاز الغذائي الروسي، ودعوة لموسكو لموجات جديدة من الابتزاز".

حقوق الإنسان شبه جزيرة القرم الاتحاد الأوروبي انتهاكات خطيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

مهاجم سوبر .. الأهلي يحسم صفقة فرنسية قريبا

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

مفاجأة غير متوقعة عن أسعار السجائر في الأسواق

كامل الوزير: لدينا 18 ميناء تجاريا و3 شركات لتشغيل الحاويات والأرصفة..فيديو

السبيل للحفاظ على مواردنا الطبيعية| جهود حكومية لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك.. منصة “حوار” و"منتدى الفكر" أهم الوسائل

وزير النقل: أسعار القطار الكهربائي في متناول الجميع| فيديو

الأسعار مفاجأة.. التموين تزف بشرى بشأن التخفيضات في معارض أهلا مدارس بالدقهلية

موقع متميز ونيل وطاقة متجددة ومواد معدنية| الموارد الطبيعية ثروة مصر القومية.. خير في اليابس والماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعشاب الطبيعية.. طرق فعالة لعلاج ديدان البطن عند الأطفال

طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.. بأسهل الخطوات

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

فيديو

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ