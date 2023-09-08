مصطفى فتحي يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

نجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول أمام أثيوبيا في المباراة المقامة حاليا علي استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل هدف منتخب مصر مصطفي فتحي بعد متابعة تسديدة قوية من عمر مرموش في الدقيقة 37 من عمر اللقاء بعد سلسلة من الهجمات الضائعة من الثنائي .

وأضاع لاعبو منتخب مصر 4 كرات أمام تصدي الحارس أبرزها كانت رأسية مصطفي محمد في الدقيقة 30 من عمر اللقاء. وسط استحواذ منتخب مصر علي الكرة بنسبة 55% مقابل 45 % لإثيوبيا

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، محمد هاني.

الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، مروان عطية.

الهجوم: مصطفى فتحي، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس أمم أفريقيا عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وبعده غينيا بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ومالاوي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.