مبديا أسفه .. زيلينسكي يقر بفشل الهجوم الأوكراني المضاد على روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن التفوق الجوي الروسي أوقف الهجوم الأوكراني المضاد.

وأبدي زيلينسكي أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية والعقوبات التي تستهدف موسكو، حسبما نقلت رويترز.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر عقد في كييف:"إذا لم نكن موجودين في السماء في حين أن روسيا موجودة، فإنها توقفنا من السماء، إنهم يوقفون هجومنا المضاد".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا تعاني من صعوبة في الحصول على أسلحة غربية وفي مدى الاستجابة لفرض عقوبات على روسيا.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر بالعاصمة الأوكرانية أن الهجوم المضاد المستمر منذ 3 أشهر في أوكرانيا سيحقق مكاسب أسرع في الجنوب والشرق إذا تلقى الجيش الأوكراني أسلحة أشد فتكا.