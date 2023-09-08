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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية تعلن انتهاء المعارك مع رجال القبائل

صدى البلد

أعلنت قوة سورية مدعومة من الولايات المتحدة أن عملياتها في شرق سوريا انتهت يوم الجمعة بعد ما يقرب من أسبوعين من القتال مع رجال القبائل المحليين الذي أسفر عن مقتل العشرات.

 

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن القتال انتهى باستعادة مناطق في محافظة دير الزور كانت القوات التي يقودها الأكراد قد خسرتها خلال المعارك التي اندلعت بعد اعتقال الميليشيا لقائد منافس تدعمه الولايات المتحدة.

 

كانت الاشتباكات من بين الأسوأ في السنوات الأخيرة في المنطقة على طول الحدود مع العراق حيث يتمركز مئات من القوات الأمريكية منذ عام 2015 للمساعدة في القتال ضد تنظيم داعش.

 

يخشى الكثيرون أن يؤثر القتال بين الميليشيات السورية المتنافسة، الذي اندلع في 27 أغسطس، على جهود مكافحة تنظيم داعش. وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على المناطق التي خسرتها خلال الاشتباكات الأخيرة.

 

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن القتال أدى إلى مقتل 25 من مقاتليها بالإضافة إلى 29 عضوا في الجماعات المتنافسة ومسلحين قبليين. وأضافت أن تسعة مدنيين قتلوا أيضا واتهمت القوات الحكومية بالمساعدة في التحريض على العنف. وقالت القوة التي يقودها الأكراد إنها أسرت 21 مقاتلا.

 

في وقت سابق الجمعة، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتليها اعتقلوا مسؤولا كبيرا في تنظيم داعش كان مسؤولا عن تمويل وتسليح الخلايا النائمة.

 

وعلى الرغم من هزيمة تنظيم داعش في سوريا في مارس 2019، لا تزال خلايا التنظيم النائمة تنفذ هجمات مميتة في سوريا والعراق المجاور. وكان المتطرفون يسيطرون ذات يوم على مناطق واسعة وأعلنوا الخلافة في البلدين.

 

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن أعضاء ميليشياتها، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش ومجموعة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، ألقوا القبض على الممول الكبير لتنظيم داعش عبد الغفور طبر دياب، المعروف أيضًا باسم أبو أمير.

 

تم اعتقاله الخميس في مدينة الرقة شمال سوريا، التي كانت تعتبر ذات يوم عاصمة للمتطرفين، بحسب قوات سوريا الديمقراطية. قالت الميليشيا في بيان مقتضب، كان مسؤولا عن تمويل خلايا داعش الإرهابية وأعمالهم الإرهابية في المنطقة وتزويدهم بالسلاح. 

سوريا قوة سورية مدعومة من الولايات المتحدة اتحاد القبائل

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