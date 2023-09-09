أخبار التكنولوجيا| لصانعي المحتوى.. موبايل رائد جديد بذاكرة عشوائية 32 جيجابايت رام.. مقارنة بين أقوى موبايلات سامسونج S23 Ultra و ريدمي K60 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بتقلد Apple.. شاومي تطرح هواتفها الرائدة القادمة بميزة من هواتف آيفون
تستعد شركة آبل لإطلاق الجيل التالي من هواتف آيفون وهي سلسلة iPhone 15 رسميًا في 12 سبتمبر الحالي، ومن المتوقع أن تأتي الهواتف الجديدة مع عدة ترقيات، بما في ذلك استخدام إطار من سبائك التيتانيوم، بدلاً من إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ لأول مرة.
يدعم اتصالات الأقمار الصناعية.. هواوي تطلق هاتف Mate X5 القابل للطي
طرحت شركة "هواوي" Huawei- عملاق التكنولوجيا الصينية- مؤخرًا، هاتفي Mate 60 5G وMate 60 Pro 5G في سوقها المحلي، والمفاجأة أنها لم تعقد حدث إطلاق، ولا مؤتمرا، وفضلت أن تطرح السلسلة الرائدة من خلال إدراج الأجهزة على Huawei Mall.
لصانعي المحتوى.. موبايل رائد جديد بذاكرة عشوائية 32 جيجابايت رام
تتصارع شركات التكنولوجيا العملاقة في تصنيع هواتف ذكية تلبي حاجة المستخدمين من مختلف الفئات، والبعض منها يركز على تقديم أكثر مما يحتاجه المستخدم، مع الاهتمام بتقديم هواتف "سوبر وخارقة" في المواصفات.
مقارنة بين أقوى موبايلات سامسونج S23 Ultra و ريدمي K60 Ultra
تشتهر شركة "سامسونج" بسلسلة هواتفها الرائدة "جالاكسي إس 23" مع تصدر طراز ألترا لنطاق الكفاءة في الأداء والقوة، ومع ذلك أطلقت شركة "شاومي" هاتفا رائدا من "ريدمي" وهو Redmi K60 Ultra الذي طرحته في 15 أغسطس الماضي، والهدف المنافسة في فئة الهواتف الرائدة، فأيهما أنسب لك؟ وكيف تختار بينهما؟ إليك في السطور التالية مقارنة شاملة بين الجهازين مع سرد نقاط قوة وضعف كل منهما.
الطلاب بيغشوا منه.. أداة ChatGPT تسبب أزمة في المدارس
بدأت أداة "تشات جي بي تي" ChatGPT العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في شق طريقها إلى الأوساط التعليمية والأكاديمية، لكن هذا الارتفاع في الشعبية والانتشار السريع يسلط الضوء على سؤال مُلح: هل نمهد الطريق لمستقبل أكثر ذكاء؟ أم نمهد الطريق لجيل خامل لا يعتمد على الفكر النقدي أو التعب للحصول على المعلومة؟، وأي نوع من الأجيال ستنشأ في وجود هذه الأدوات؟.