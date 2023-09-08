الأسعار مفاجأة.. التموين تزف بشرى بشأن التخفيضات في معارض أهلا مدارس بالدقهلية

قال سيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، إن معرض أهلا مدارس في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يعمل على توفير كافة المستلزمات المدرسية للمواطنين؛ تنفيذا لأوامر القيادة السياسية ورئيس الوزراء، حيث تم العمل على تدشين 18 معرضا على مستوى المحافظة.

التموين تكشف تفاصيل حول معارض أهلا مدارس

وأضاف "دايرة"، خلال لقاء خاص مع كاميرا برنامج "اليوم"، المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن افتتاح المعارض بالكامل، تم يوم الثالث من شهر سبتمبر الجاري، في نفس التوقيت، إذ أن كل معارض أهلا مدارس المتواجدة، تشمل احتياجات الأسرة المصرية من الأدوات المدرسية من “ورقيات، وشنط، وملابس” وغيرها من المستلزمات المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن التخفيضات في معارض أهلا مدارس، تتراوح ما بين 25 لـ 35%، فضلا عن وجود شوادر بكافة المحافظات تعمل على توفير كل احتياجات الأسرة المصرية في أكثر من 120 منفذا وشادرا، فضلا عن سيارات تجوب القرى الأكثر احتياجا في المحافظة، بإجمالي 22 سيارة تابعة للوزارة؛ لتوفير كل الاحتياجات للأسر في تلك القرى.

وأشار إلى أن كل تلك الجهود، تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، برفع المعاناة من على كاهل المواطن المصري والأسرة المصرية، من خلال توفير مستلزماتها من خلال كافة الاحتياجات المنزلية والمدرسية.

ونوه بأن مديرية التموين تعمل أيضا على توفير كافة السلع الغذائية، والإشراف على الأسواق، ومراقبتها، مع توفير رغيف الخبز للمواطن المصري.