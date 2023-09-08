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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لابد من توعية المواطن بضبط الاستهلاك

النائب عاطف المغاوري،
النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب

قال النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك فئة من المواطنين تعتمد في سلوكها علي تخزين السلع والإفراط في الشراء بالتزامن مع أزمة التضخم العالمية التي ألقت بآثارها علي مختلف الدول، ولهذا يجب اتخاذ العديد من التدابير فيما يخص ترشيد استهلاك المواطن.


اتباع سياسة إدارة الأزمات
وأضاف المغاوري لـ“ صدى البلد”، أنه على الحكومة اتباع سياسة إدارة الأزمات في التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي، من خلال التحكم في الأسواق وضبط الأسعار بها، علاوة علي اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة سلوكيات التجار الخاطئة المتمثلة في احتكار وتخزين السلع واختلاف سعر السلعة من مكان إلى مكان آخر، معقبا:“ لا بد من تغيير سلوك التاجر قبل سلوك المستهلك”.
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وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان استخدام مستدام ومتوازن للموارد التي تملكها الدولة، نوه عضو مجلس النواب، عن ضرورة السعي علي الاعتماد في الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وتقوية درجة مناعة الاقتصاد القومي ليكون أكثر قابلية للتعامل مع التحديات والأزمات العالمية المصدرة من الخارج من أجل حماية المواطن لا سيما طبقة محدودي الدخل.

وتابع البرلماني: بالنسبة لمصر لا توجد حالة من التكالب علي شراء السلع ولكن يحتاج المواطن إلي التوعية بمخاطر عدم ترشيد الاستهلاك سواء في السلع أو الموارد مثل الكهرباء والمياه وذلك من أجل استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

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