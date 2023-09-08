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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

وصول وفد الأزهر المشارك في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بحلوان

وفد طلاب جامعة الأزهر
وفد طلاب جامعة الأزهر

وصل وفد طلاب جامعة الأزهر المشارك في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر إلى جامعة حلوان؛ للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر والذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،  رئيس الجمهورية.

وصرح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على مشاركة طلاب جامعة الأزهر في هذا النشاط الرياضي والثقافي والعلمي والفني الكبير؛ انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر على المشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الدولة؛ انطلاقًا من حرصها على خلق وإعداد كوادر شبابية متميزة تسهم بشكل كبير في بناء الوطن والنهوض والارتقاء به.

وأضاف، أن أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان يعد مناسبة قومية يلتقي خلالها المتميزون من الشباب المصري في مختلف الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة المصرية وحرصها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بالشباب؛ باعتبارهم الركيزة الأساسية في تقدم الوطن والنهوض والارتقاء به في جميع المجالات في الجمهورية الجديدة.

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جامعة الأزهر طلاب جامعة الأزهر أسبوع شباب الجامعات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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