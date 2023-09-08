برلماني: مشاركة مصر في قمة العشرين تقدير عالمي لدورها

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن النجاح الذي حققته الدولة المصرية، جعلها قوة اقتصادية وإقليمية كبرى يحسب حسابها تماما في كل الفعاليات العالمية، ومنها مجموعة قمة العشرين في الهند، مشيرا إلى أن دعوة مصر لحضور القمة يأتي تقدير لدور مصر إقليميا وعالميا، والثقة في رؤيتها ومكانتها الرفيعة التي استعادها الرئيس السيسي.

[[system- code: ad: autoads]]

ونوه المغازي في تصريح صحفي له اليوم، بمشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين، والتي تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي " ناريندرا مودي"، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند. قائلا: إن الأنظار تتركز على مشاركة مصر والقضايا التي سيتناولها الرئيس خلال كلمته وحضور جلسات القمة.

ولفت النائب، إلى أن الرئيس السيسي سيركز خلال أعمال القمة، على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، والعمل على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف. كما سيؤكد على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، وكلها قضايا شائكة ومهمة للغاية على المستوى العالمي.

وأشار رئيس عربية البرلمان، إلى أن مصر جادة تماما في ضرورة مساعدة الدول النامية والالتفات لمطالبها من جانب قادة مجموعة العشرين الأقوى عالميا، وضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن برنامج زيارة الرئيس إلى الهند سيتضمن أيضا عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسئولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.