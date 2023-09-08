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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد العرابي: مجموعة العشرين كانت متغطرسة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي فى قمة العشرين، قائلا إن مجموعة العشرين كانت مجموعة متغطرسة، لأنها تملك مكونات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا يحبون مشاركة أى دولة أخرى في القمة، ولكن التغيير الحادث فى العالم أصبح ينظر أن الاقتصاد الدولي هو اقتصاد متكامل.

وأضاف محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن مصر شريكا مؤثرا في مسار العلاقات الإقتصادية الدولية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة مصر فى قمة العشرين تمثل إضافة هامة للتطور التنموي بالبلاد، لافتا إلى أن هناك تشابه فى الدول العربية التي تمت دعوتهم إلى القمة، من ناحية الإستقرار والصعود والتأثير الإقليمي.

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق الرئيس السيسي قمة العشرين الاقتصاد الدولي

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