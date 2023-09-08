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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من الرائع تواجدي..أول تعليق لـ بايدن خلال حضوره قمة العشرين في الهند

صدى البلد

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، على حضوره قمة العشرين في نيودلهي بالهند.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه على منصة إكس :"مرحبًا دلهي من الرائع تواجدي في الهند لحضور قمة مجموعة العشرين لهذا العام".

كان قد وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ لحظات إلى نيودلهي في الهند لحضور قمة مجموعة العشرين.

وعرضت القناة الأولى بث مباشر لـ لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الهند وتحديدا نيودلهي، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، ويحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمى بأن الرئيس السيسي سيركز خلال قمة مجموعة العشرين G20، على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، كما سيركز الرئيس السيسي على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

 

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن الهند قمة مجموعة العشرين

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