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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. إعلان رسمي من وزير النقل للمصريين.. التموين تزف بشرى بشأن التخفيضات| أخبار تهمك

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


استقبله كبار رجال الدولة.. السيسي يصل الهند للمشاركة في قمة العشرين.. فيديو
عرضت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "يوتيوب"، فيديو تحت عنوان "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين".


الأسعار مفاجأة.. التموين تزف بشرى بشأن التخفيضات في معارض أهلا مدارس بالدقهلية
قال سيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، إن معرض أهلا مدارس في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يعمل على توفير كافة المستلزمات المدرسية للمواطنين؛ تنفيذا لأوامر القيادة السياسية ورئيس الوزراء، حيث تم العمل على تدشين 18 معرضا على مستوى المحافظة.

 

حسام موافي يحذر من النقرس.. يسبب مرضا خطيرا
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مفهوم النقرس، معقبًا «هناك مادة في الدم تسمى حمض البوليك، يجب أن ألا تزيد عن 7 ملي جرام».


الرئيس كلفنا .. إعلان رسمي من وزير النقل للمصريين
أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أن افتتاح المرحلة الثالثة (ب) لخط مترو الأنفاق سيكون في شهر نوفمبر 2023، بينما تبدأ المرحلة الثالثة (ج) في أبريل 2024.

 

عمرو رمزي: شخصيتي في «حيلهم بينهم» فنية وليست إذاعية
تحدث الفنان عمرو رمزي، عن شخصيته في برنامج المقالب الشهير “حيلهم بينهم”.

وأوضح عمرو رمزي، خلال حواره في برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية مي البحيري، أن الأدوار الفنية التي نقدمها في مثل هذه البرامج، لا تصلح لأن نطلق عليها دور “مُذيع”،، مؤكدا: “لا يمكن الشخص ده يكون مذيع.. هو بيمثل إنه مذيع”.


محمد التاجي ينتقد قانون الأحوال الشخصية: الراجل بيتسجن في 15 قضية
قال الفنان محمد التاجى، إن قوانين الأحوال الشخصية مجحفة تنصف المرأة وتظلم الرجل.


الأرصاد تفجر مفاجأة عن الموجة شديدة الحرارة
كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلد تعيش موجة شديدة الحرارة وتستمر خلال الأسبوع المقبل.

 

النقل تضع شرطا قويا لوظيفة قائد قطار السكة الحديد
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تدشن 8 مصانع فى وسائل النقل المختلفة وتحتاج متخصصين ومهنيين وفنيين، وفق اختبارات على أعلى مستوى ومهارات وكفاءة ذات جودة عالية.


بعد هزيمة "الدعم السريع"..البرهان: الجيش السوداني سيواصل السير على طريق الحكم الديمقراطي
قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان حول إنهاء "معاناة السودانيين".


مفاجأة غير متوقعة عن أسعار السجائر في الأسواق
كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل جديدة عن أزمة أسعار السجائر في السوق المحلي وخاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك بعد احتكار بعض التجار للسجائر.

 

 

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