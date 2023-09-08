وزير الرياضة يشهد مباراة منتخب مصر الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا أمام إثيوبيا

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا، التي أُقيمت في استاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وانتهت المباراة بفوز منتخبنا بهدف نظيف للاعب مصطفى فتحي، وبذلك يبقى منتخبنا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد ١٥ نقطة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، عن ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب والجهاز الفني بعد التأهل لأمم أفريقيا والعمل علي التتويج بها، مشيرًا إلي تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.



وأوضح أن المنتخب الوطني الحالي يمتلك عناصر على أعلى مستوى تستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية، واسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من الإنجازات الرياضية علي مستوي كرة القدم، وإدخال البهجة والسعادة في نفوس الشعب المصري.



وتمني الوزير أن يقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلي كأس العالم لكرة القدم خلال المباريات القادمة للمنتخب في تصفيات كأس العام، مشيرًا أن الجماهير المصرية دائمًا تؤازر المنتخب في مشوارهم سواء الإفريقي أو كأس العالم.