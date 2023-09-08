مستقبل وطن: 60 حزبا تدعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن هناك أكثر من 60 حزب يدعم ترشح الرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية.

وأضاف النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الإنتخابات الرئاسية هى الحدث الأكبر والأهم، موضحا أن حزب مستقبل وطن لاحظ أن الجميع يؤيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشحنا للإنتخابات القادمة.

وتابع النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي كل يوم يقوم بعمل افتتاحات فى جميع المجالات، من الزراعة والصناعة والتنمية والبنية التحتية والطرق وموانئ وشبكة مواصلات.