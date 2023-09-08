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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي البطولة الأفريقية للطائرة

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة مع نظيره منتخب المغرب، غدًا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب المغرب، غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقد تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب كينيا بنتيجة “3-0“ في دور الـ 16، بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة “3-0“.

وكان تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بينما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

وكان قد اتفق الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة الأمم الأفريقية لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل حضور الجماهير في البطولة لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.

المنتخب المصري كأس الأمم الافريقية

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