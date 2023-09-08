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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"تذكرتي" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا باستاد الدفاع الجوي

صدى البلد

كشفت شركة تذكرتي، حقيقة ما تم نشره لأحد المواطنين بشأن منعه من حضور مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا.


وقالت الشركة: حضر المواطن إلى ستاد الدفاع الجوي باب (٤) مستقلا سيارة خاصة في حدود الساعة السادسة مساء ثم توجه إلى باب (٥) الخاص بجمهور الضيف ثم توجه إلى باب (١) حاملا تذكرة بدون بطاقة مشجع “فان اي دي”.

وأضافت: تم إبلاغه بمعرفة الموظف المسئول لشركة تذكرتي بإنه لن يمكن الدخول بالتذكرة فقط بدون بطاقة المشجع “فان اي دي” كما شرح له الإجراءات المتبعة دائما في جميع الفاعليات الرياضية.

وقام الموظف المسئول بشركة تذكرتي، بشرح التعليمات المدونة على التذكرة والتي تنص أحد بنودها على "لن يسمح بدخول أي مشجع بالتذكرة دون Tazkarti FAN ID لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣".

وأهابت شركة تذكرتي بالجماهير باتباع إجراءات الدخول المعمول بها في جميع الفاعليات الرياضية.

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