شاهد.. احتفال فيتوريا بهدف تقدم الفراعنة في شباك إثيوبيا

رصدت عدسة صدى البلد احتفال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بهدف الفراعنة في شباك إثيوبيًا.

وحقق منتخب مصر الفوز علي منافسه إثيوبيا بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ستاد الدفاع الجويضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

سجل هدف منتخب مصر مصطفى فتحي بعد متابعة تسديدة قوية من عمر مرموش في الدقيقة 37 من عمر اللقاء بعدسلسلة من الهجمات الضائعة من الثنائي .





وأضاع لاعبو منتخب مصر 8 كرات أمام مرمي إثيوبيا بعد تسديد 20 كرة وسط استحواذ الفراعنه على الكرة بنسبة55% مقابل 45 % لإثيوبيا.

وفشل لاعبو منتخب إثيوبيا في الوصول إلي مرمي منتخب مصر خلال 10 تسديدات.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، محمد هاني.

الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، مروان عطية.

الهجوم: مصطفى فتحي، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، وبعده غينيا بالمركزالثاني برصيد 9 نقاط، ومالاوي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.



