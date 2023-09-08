عيد عبد الهادي: الرئيس السيسي تولى حكم البلاد في ظروف عصيبة وقاسية

خلال مشاركته في مؤتمر ملتقي الأحزاب السياسية ..

شارك الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، في مؤتمر ملتقي الأحزاب السياسية، والذي انعقد محافظة الشرقية، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بمشاركة قيادات وكوادر ونواب أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجانب تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا، ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأعلن عيد عبدالهادي، دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن مصر الآن مقبله على مستقبل مشرق فى ظل جمهورية جديدة رفع رايتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ السير فيها بالحلم لمستقبل أفضل يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأوضح عبد الهادي، أن الرئيس السيسي تولي حكم البلاد في ظل ظروف عصيبة وقاسية ورغم هذا لم يضع أمام عينه غير مصلحة الدولة المصرية والمصريين، وعزم على إصلاح ما أفسدته جماعات الشر والإرهابية، والنهوض بالدولة من جديد ومعالجة ما أصابها من الركود والشلل بكافة مفاصل وقطاعات الدولة.

وأضاف عبد الهادي، أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطن وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية والمقومات التي لا بد من توافرها في أي بلد متقدمة، أبرزها الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات والاعتماد على التصنيع المحلي مع وضع كافة السياسيات والخطط التي تساهم في توفير مناخ ملائم للاستثمار، وفي وسط هذا السعي لخلق علاقات صداقة وشراكة مع عدد كبير من الدول سواء المنطقة العربية أو الشرق الأوسط أو الناحية الأوروبية.