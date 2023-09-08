حقوق الإنسان والمواطنة: الحوار الوطني توافق على عدم تعديل قانون الأحزاب

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن القانون القائم الخاص بالأحزاب السياسية يتلاءم مع الأحزاب السياسية.



وأضاف المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "‘إكسترا نيوز": "قضية الدمج بين الأحزاب السياسية قضية اختيارية وليست اجبارية".

وأشار: "تحالفات الأحزاب قائمة والدستور الحالي ينص على التحالفات وتتم بين الأحزاب السياسية وبعضها البعض وبين الأحزاب السياسية والمستقلين"، موضحا: "معظم رؤساء الأحزاب توافقوا خلال الحوار الوطني على بقاء قانون الأحزاب كما هو".

