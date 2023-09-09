عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية لمناقشة استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي

صدى البلد

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت،  جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادات وزارة المالية، حول «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا»، بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك 

كما تناقش أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك ٢٥، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، لأول مرة في أفريقيا، وكيفية ترويج الفرص الاستثمارية المصرية والمقاصد السياحية من خلال هذا الحدث العالمي، والدور المصري في تبني التحديات الأفريقية، وتعزيز الشراكات التنموية بين القارتين الأفريقية والآسيوية.
 

 

يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية، بشرم الشيخ، ما يقرب من 3000 مشارك يضم عدد 106 وفد للدول الأعضاء بالبنك على مستوى سواء وزير مالية أو محافظ بنك مركزي بالإضافة إلى عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى ومراقبون دوليين لمؤسسات التمويل الدولية بجانب الإعلاميين والصحفيين الدوليين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

10 درجات والتحسن خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بحالة الطقس بعد أيام اللهيب

مشاهد مخيفة.. لقطات توثق لحظة وقوع زلزال عنيف في المغرب| فيديو

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

المغرب .. وزارة الداخلية تعلن وفاة 296 شخصا جراء الزلزال

ترشيحاتنا

الشعب أصيل بيبلغني بالمخالفات.. كامل الوزير: مصر بها 18 ميناء تجاريا.. محطة بشتيل تكلفت 4 مليارات جنيه.. وإنشاء جامعة للنقل قريبا

اليوم.. ختام فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي | أبرز الجوائز المتوقعة

تصدرت السوشيال ميديا.. مزيج لموسيقى أشهر كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي

للشهر الثالث على التوالي.. انخفاض حركة مرور موقع ChatGPT

جدول صيانات هيونداي النترا HD.. امتى عربيتك تروح التوكيل

البحوث الفلكية: ستحدث توابع لزلزال المغرب .. وهذا هو موقف مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الفتوح عمارة.. حصل على الدكتوراه فى الإخراج وظل يقدم الأدوار الثانوية

أسباب النزيف من الأذن وطريقة علاجه

طريقة تحضير كبسة سعودى الأصلية

ما هي أفضل طريقة للاستفادة من الاستحمام بالثلج؟

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ