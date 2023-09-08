يجسد العمل المشترك..الجزائر تعلن موقفها من مقترح مصر لإنشاء الوكالة العربية للدواء

أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي، عن موقف بلاده من مقترح مصر الداعي لإنشاء الوكالة العربية للدواء.

والتقى وزير الصحة الجزائري بالسفير المصري في الجزائر مختار جميل توفيق وريدة، أمس الخميس وبحثا خلال اللقاء عددا من الملفات الهامة وذات الاهتمام المشترك.

وثمن "السايحي" في بيان أصدرته وزارة الصحة الجزائرية اقتراح مصر إنشاء الوكالة العربية للدواء، مؤكدا على أن هذا النوع من المشاريع يجسد العمل العربي المشترك في مجال التصنيع الدوائي والذي سيعود بالفائدة على الدول العربية والافريقية.

وأعرب السفير المصري عن امتنانه على حفاوة الاستقبال الذي حظي به من طرف الوزير الجزائري، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الراسخة و الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف البيان أن الطرفان أكدوا على رغبة حكومة البلدين في إقامة علاقات الشراكة والتعاون بما يخدم المصلحة الثنائية في عدة مجالات لاسيما الصحة ومجال الطوارئ والاوبئة من خلال العمل على تعزيز و تكثيف الزيارات واللقاءات بين خبراء البلدين بهدف تبادل وجهات النظر .

وأكد وزير الصحة الجزائري على ضرورة السعي لتطوير الشراكات خاصة في مجال صناعة المعدات الطبية والصناعة الصيدلانية والتى توليها الجزائر إهتماما كبيرا، معربا عن قناعته في أن تعرف هذه الشراكة نقلة نوعية في ظل جسور التعاون والتعامل المفتوحة بين البلدين بإعادة بعث وتفعيل الإتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2016 في مجال ادارة المستشفيات، تبادل الخبرات والرعاية الصحية.

من جهته، أعرب سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر عن استعداد بلاده لإقامة شراكة قوية و تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن أمله في أن يعرف التعاون في المجال الصحي دفعا قويا مستقبلا.