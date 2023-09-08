يشبه الخيال.. بوتين يشيد بمشروع نووي روسي جديد

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن المشروع الجديد حول فيزياء كثافة الطاقة العالية في مركز ساروف النووي مهم لقدرة روسيا الدفاعية وهو مثير للإعجاب.

وقال بوتين خلال لقاء مع العلماء الشباب من المركز النووي الفيدرالي ونقلته روسيا اليوم: "أدرك مدى أهمية ذلك بالنسبة للاقتصاد ولزيادة القدرة الدفاعية للبلاد، وأنا على دراية ببعض الإنجازات في هذا المجال. وأتمنى لكم المزيد من النجاح".

وأكد أن المشروع الجديد مثير للإعجاب وهو "نوع من الخيال".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء مقتل يفجيني بريجوجين قائد مجموعة "فاجنر".

ونقلت رويترز، زيلينسكي تصريحاته دون تقديم أي دليل يدعم أقواله، بشكل عابر في مؤتمر بكييف عند سؤاله عن الرئيس الروسي.