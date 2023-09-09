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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

داليا الإتربي لـ«مناظرة التنسيقية»: غياب الواعظ الديني سبب رئيسي لزيادة العنف الأسري

الدكتورة داليا الإتربي
الدكتورة داليا الإتربي

قالت الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن غياب الواعظ الديني سبب رئيسي في ارتفاع معدلات العنف الأسري، موضحة أن الشعب المصري متدين بطبعه ودائما ما يلجأ إلى الواعظ الديني. 

وأضافت خلال مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري»، أن هناك لغط في كثير من المشكلات بين الزوج والزوجة وكذلك في تربية الأبناء، لذلك لابد من اللجوء إلى الواعظ الديني الذي يقوم بالفصل في المشكلات بين أفراد الأسرة وتوعيتهم التوعية الدينية الصحيحة ويقدم لهم الدعم النفسي والاجتماعي أيضا بجانب البعد الديني.

أدار الحوار خلال المناظرة مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون المرأة، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني. 

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