طريقة تحضير كبسة سعودى الأصلية

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة كبسة سعودى الاصلية.



المقادير :

- كوبين أرز

- دجاج

- بصل

- طماطم

- بطاطس

- بهارات ( فلفل أسود+ فلفل أحمر+ كركم+ قرفة+ قرنفل)

- مكعب مرقة دجاج

- ليمون عماني (أسود يابس)

- 4 أكواب ماء

- ملح

- قليل من الزيت.

أكلات رمضان .. الكبسة السعودية :

طريقة التحضير :

1. يغسل الدجاج ويقطع قطع صغيرة.

2. يقطع البصل قطع صغيرة.

3. يسخن قليل من الزيت في إناء.

4. يضاف البصل إلى الزيت ويترك حتى يصبح لونه بنى فاتح.

5. تقطع الطماطم قطع صغيرة، ثم تضاف إلى البصل، ويحرك الجميع ثم يتركوا قليلاً على النار.

6. يضاف الدجاج إلى البصل والطماطم، ثم تضاف البهارات ومكعب ماجي، ثم تقلب البهارات جيداً بالملعقة حتى تمتزج ببعضها البعض.

7. يضاف القليل من الماء والليمون.

8. يغطى الإناء، ويترك على النار لمدة 30-40 دقيقة.

9. تقطع البطاطس إلى قطع صغيرة، ثم تضاف إلى الإناء وتترك لمدة 15 دقيقة.

10. تضاف 4-5 أكواب من الماء.

11. يضاف الأرز، ويترك حتى يغلى.

12. بعد التأكد من إن الماء قد غلى، يغطى الإناء ويترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

13. يرفع الإناء من على النار. تٌغرف الكبسة في طبق التقديم، وتزين بالمكسرات وتقديم ساخ