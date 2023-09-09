خبير يحذر من تصنيع الذكاء الاصطناعي أمراض جديدة للقضاء على البشر

حذر أحد خبراء الذكاء الاصطناعي الجديد من أن الروبوتات يمكن أن تخترق هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتتسبب في اضطراب على نطاق جائحة كوفيد.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يقول إيان هوغارث إن من بين أكبر المخاطر التي تواجه فريق عمل Frontier AI الذي تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه إسترليني، والذي يعمل على حماية الجمهور من الذكاء الاصطناعي الخطير، هو احتمال أن تؤدي التكنولوجيا إلى شل الخدمة الصحية أو تنفيذ "هجوم بيولوجي".

كما يخشى أيضًا من إمكانية استخدام التكنولوجيا لتصميم أمراض جديدة، وأنها تتحسن يومًا بعد يوم، مما يقلل من الحواجز التي تحول دون "ارتكاب نوع من الهجمات السيبرانية أو الجرائم السيبرانية".



وقال إيان إن المملكة المتحدة بحاجة إلى التعاون مع الدول في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الصين لمحاولة منع الهجمات، مضيفًا: “إنها مثل الأوبئة تمامًا. إنه نوع من الأشياء حيث لا يمكنك القيام بذلك بمفردك.

واضاف "إن نوع المخاطر التي نوليها أكبر قدر من الاهتمام هي المخاطر الأمنية القومية المتزايدة.