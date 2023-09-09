الفيضانات في اليونان تحصد أرواح 10 أشخاص وعمليات الإغاثة مستمرة.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الفيضانات في اليونان تحصد أرواح 10 أشخاص وعمليات الإغاثة مستمرة.

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، خاصة بعدما شهدت اليونان سيولا مفاجئة، حيث يشهد وسط البحر المتوسط يشهد عاصفة قوية ومساحتها كبيرة أثرت على اليونان وستصل الي الشمال الليبي وإن دل هذا فهو يدل على احترار مياه البحر الأبيض المتوسط وبداية تكون العواصف خلال هذا الوقت من العام.

حقيقة وصول السيول إلى مصر

وكشفت الأرصاد الجوية إنه بخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر أكتوبر إلى يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه.