أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي صوت إفريقيا في قمة العشرين

أخبار مصر.. يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين ليس بوصفه رئيسًا لمصر فقط، لكن سيتحدث أيضًا بـ صوت إفريقيا والدول النامية .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئاسة: السيسي يتحدث بصوت إفريقيا والدول النامية خلال قمة العشرين

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيسًا لمصر فقط ولكن سيتحدث أيضًا بصوت إفريقيا والدول النامية.

قبل الافتتاح الرئاسي.. وزير النقل يستقل قطار المترو بالمرحلة الجديدة للخط الثالث

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية بمشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تابع خلالها أعمال التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (والتى بدأت من شهر مايو الماضي).

قمة العشرين G20.. السيسي يبحث التعاون الدولي في مواجهة التحديات

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، ويحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد الذكاء الاصطناعي بدلا منهم| الحكومة ترد

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

خبير أثري يكشف علاقة عيد "النيروز" بالتقويم المصري القديم

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات د.أحمد عامر إن "عيد النيروز" يبدأ يوم ١١ سبتمبر الجارى، ويستمر حتى عيد الصليب الذى يوافق يوم ٢٧ سبتمبر الجارى، وهو يمثل رأس السنة القبطية الجديدة ١٧٣٦ أي "٦٢٦ وفقا للتقويم المصرى القديم، وفقاً أيضا للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، وهو من أقدم التقاويم فى تاريخ البشرية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

خالد عبد الغفار: الرعاية الصحية توفر خدمات عالية الجودة لمنتفعي التأمين الشامل

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية للجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية، المقام على هامش المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية 2023، خلال الفترة من (5-8) سبتمبر الجاري.

توزيع عقود للمنتفعين بالأراضي في سيناء وبحث التعاون مع فلسطين|"الزراعة في أسبوع"

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٥٩ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١ وحتى ٧ سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

الاعتماد والرقابة: توحيد معايير الجودة بالمنشآت الطبية ينعكس على الاقتصاد الصحي

في إطار استمرار مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الصحة يؤكد أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه الاضطرابات والأمراض النفسية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه الاضطرابات والأمراض النفسية، والنظر الى الصحة النفسية للمواطين بشكل أكثر عمقاً، بما يضمن تحقيق الوقاية من الكثير من الأمراض النفسية بشكل استباقي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وفاة والدة الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار"

قدم الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، التعزية للإعلامى تامر أمين فى وفاة والدته.

وكتب الإعلامى أحمد الطاهرى، عبر صفحته الشخصية فيس بوك، قائلا: "خالص العزاء للزميل والصديق تامر أمين فى وفاة المغفور لها والدته".

الإنتاج المستدام بات حتميًا.. أنماط الاستهلاك وتأثيراته على الاقتصاد والبيئة

يشهد العالم في الآونة الأخيرة تطورًا مستمرًا في النمط الاقتصادي نحو الاقتصاد الاستهلاكي، الذي يركز على زيادة استهلاك السلع والخدمات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وقد أدى هذا التطور إلى العديد من التأثيرات المتعددة على الاقتصاد والبيئة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تفاصيل ليلة انتهاء التخزين الرابع فى سد النهضة.