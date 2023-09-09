تصدرت السوشيال ميديا.. مزيج لموسيقى أشهر كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يستعرض موسيقى اشهر أغاني تم تقديمها عن كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي.

وبحسب الفيديو المتداول، قدم الموزع الموسيقى محمود جراد تجربة استثنائية لمسيرة الشاعر الراحل كريم العراقي الذي فارقنا قبل أيام.

وقدم جراد مجموعة من أغاني الشاعر الراحل، بما في ذلك الأعمال الشهيرة التي قدمها الفنان القيصر كاظم الساهر، والذي كان يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع الشاعر الراحل.

تمكن محمود جراد ببراعة فائقة من مزج الموسيقى وإعادة صياغة هذه الأغاني الشهيرة، مما أضفى عليها لمسة جديدة ومميزة.

تم تقديم أغاني مثل "لا تشك للناس" و"أجلت همومي" و"صباح الخير" و"المحكمة" بأسلوب موسيقي يجمع بين الحنين والعاطفة.

حظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير من الجمهور، حيث تمكن محمود جراد من إحياء هذه الأغاني وإيصالها بطريقة مؤثرة وممتعة.

وبحسب تعليق أحد المتابعين: “ما يميز الفيديو التوزيعات الموسيقية المتقنة والأداء الفني الرائع”.

وبحسب تعليق آخر: “يعد هذا الفيديو مثالاً حيًا على التراث الفني الذي يتجدد ويبقى حيًا من خلال إعادة تصوره بطرق مبتكرة. يشير هذا الحفل إلى الأهمية الكبيرة للموسيقى ودورها في إحياء ذكرى الفنانين والشعراء الراحلين”.