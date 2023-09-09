باسم درويش: لست قلقا من الذكاء الاصطناعي في الموسيقى لأنها روح

تحدث الموسيقار العالمي باسم درويش مؤسس فريق كايرو ستيبس، عن رأيه في الذكاء الاصطناعي والمكان الذي يقضي فيه ليلة رأس السنة.



وقال باسم درويش، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إن الذكاء الاصطناعي مثل القنبلة الذرية وأخشى على المجتمعات بتاعتنا عدم استخدامه بالشكل الأمثل.

متابعا: مش قلقان من الذكاء الاصطناعي في الموسيقى لأنها روح.

وأوضح: «تركيبتي الصعيدي ساعدتني في ألمانيا إن الواحد لما يكون مصمم على شئ يعمله ولا يحب الفشل، وده اتربينا عليه في الصعيد».

النيل يمثل مصر

وأضاف باسم درويش: «النيل يمثل مصر، وبقضي رأس السنة في جزيرة بأسوان، وانتقلت من الصعيد للقاهرة بعد انتهاء دراستي في الثانوية العامة».

