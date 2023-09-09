الموسيقار باسم درويش: بليغ حمدي لن يتكرر وكان نفسي أشتغل معاه

كشف الموسيقار باسم درويش عن أفضل المطربين والملحنين في الوقت الحالي والجيل القديم.

وأكد باسم درويش خلال لقائه ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، أن أفضل شخص عمل معه الكينج محمد منير، والذي عرفه عبر وجيه عزيز.

وتابع درويش: أول شغل عملته مع منير كان (الغايب، أنا منك اتعلمت) ومنير مميز لأنه بيهتم بالتفاصل في حياته، وهو عامل حياته ولونه مشروع خاص به.

واستكمل: منير محبوب وأصيل لتاريخ وثراث مصر، وتفاصيل الموسيقى معاه بتكون واضحة، واللي بيرفضه من اللحن بيرفضه لأسباب، ونفسي أعمل حاجة معاه قريب.

الموسيقيون القدامى

وبشأن الموسيقيين القدامى، استكمل: كان نفسي اشتغل مع بليغ حمدي و«اقعد تحت رجليه»؛ وأجمل حاجة سمعتها له «أودعك.. آخر وداع» ومن بعده توقف التلحين.

وحول ما يفضله من الطعام المصري، واختتم باسم درويش : بحب آكل الفول والكشري والطعمية وفرقتي الألمانية بتحب الأكل المصري، وإجازتي عبارة عن سفر للشغل فقط.



