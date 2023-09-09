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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه آثر تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق نوى - شبين القناطر وذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، والتحفظ علي السيارة والدراجة النارية.

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وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق نوى - شبين القناطر دائرة المركز ووجود جثة ومصاب. 


علي الفور انتقل النقيبان محمد مجدي معاون أول المباحث، وحاتم العطار رئيس وحدة مرور شبين القناطر، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة أمام منطقة أبو المعاطى

 وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر مستقل الدراجة النارية، وتم نقلهم للمستشفى والتحفظ على الدراجة والسيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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