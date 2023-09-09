نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أثار زلزال المغرب حالة من الرعب والخوف على مواقع التواصل الأجتماعي، وذلك بعد تداول لقطات مرعبة توثق لحظة وقوع زلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في المغرب.

تعد القهوة المشروبات الأساسية التي يتناولها الأشخاص في الصباح حيث تساعد على التخلص من الشعور بالنعاس والرغبة في النوم

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها على البحر برفقة زوجها.

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن بعض الآثار التي يتركها الزعل و كيف يؤثر بها على صحة الإنسان.



زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الهزة الأرضية

تصدر خلال الساعات الماضية زلزال المغرب مؤشرات البحث، وقد تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي صورا واستغاثات من أهالي المغرب إثر الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب منذ قليل.

وفي هذا السياق، نكشف لكم من خلال السطور التالية بعض النصائح التي يجب اتباعها لكي تبقى آمنًا بعد وقوع الزلزال في المغرب.